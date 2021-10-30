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Розвідка США: Коронавірус не створювали як біологічну зброю

Субота, 30 жовтня 2021, 04:06
Спецслужби США, фото AFP/Getty Images

Американські спецслужби заявили, що вірус SARS-CoV-2 не був розроблений як біологічна зброя.

Джерело: Офіс директора національної розвідки США  (ODNI), Reuters

Деталі:   Уточнюється, що вважаються правдоподібними дві гіпотези виникнення COVID-19: природний контакт з інфікованою твариною та інцидент, пов'язаний із лабораторією. Одні аналітики віддають перевагу природному походженню, інші – лабораторному, а деякі вважають гіпотези однаково ймовірними. Зазначається,  що не вистачає клінічних зразків або повного розуміння епідеміологічних даних щодо найраніших випадків COVID-19.

Незалежна комісія оцінює, що SARS-CoV-2 ймовірно, виник і заразив людей внаслідок початкової невеликої дії, яка сталася не пізніше листопада 2019 року, і що офіційні особи Китаю не знали про вірус до спалаху COVID-19.

Нагадаємо:

  • Пандемія COVID-19 вперше виникла в центральному китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Походження вірусу досі залишається предметом суперечок.
  • У середині жовтня 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про створення нової групи дослідників, аби визначити походження COVID-19.

Теми: коронавірусСША


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