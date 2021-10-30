Розвідка США: Коронавірус не створювали як біологічну зброю

Американські спецслужби заявили, що вірус SARS-CoV-2 не був розроблений як біологічна зброя.

Джерело: Офіс директора національної розвідки США (ODNI), Reuters

Деталі: Уточнюється, що вважаються правдоподібними дві гіпотези виникнення COVID-19: природний контакт з інфікованою твариною та інцидент, пов'язаний із лабораторією. Одні аналітики віддають перевагу природному походженню, інші – лабораторному, а деякі вважають гіпотези однаково ймовірними. Зазначається, що не вистачає клінічних зразків або повного розуміння епідеміологічних даних щодо найраніших випадків COVID-19.

Незалежна комісія оцінює, що SARS-CoV-2 ймовірно, виник і заразив людей внаслідок початкової невеликої дії, яка сталася не пізніше листопада 2019 року, і що офіційні особи Китаю не знали про вірус до спалаху COVID-19.

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