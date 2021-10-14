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Останній шанс визначити походження коронавірусу: ВООЗ запускає нову групу

Четвер, 14 жовтня 2021, 01:29
Останній шанс визначити походження коронавірусу: ВООЗ запускає нову групу

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про створення Науково-консультативної групи за походженням нових патогенів (SAGO), мета якої - визначити походження COVID-19 і краще підготуватися до спалахів інших смертельних патогенів.

Джерело: Reuters, BBC, NPR

Деталі: До групи увійшли 26 експертів. Зокрема, це Маріон Купманс, Теа Фішер, Хунг Нгуен і китайський експерт з ветеринарії Ян Юнгі, які брали участь в спільному розслідуванні в китайскому Ухані.

Команда розгляне, чи передався вірус з тварин до людей на ринках в Ухані або просочився в результаті нещасного випадку в лабораторії.

Крім коронавірусу, SAGO також вивчить походження інших патогенів високого ризику.

ВООЗ заявила, що сформована група може бути "нашим останнім шансом" визначити походження SARS-CoV-2.

Нагадаємо:

  • Пандемія COVID-19 вперше виникла в центральному китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Походження вірусу досі залишається предметом суперечок.
  • 14 січня команда експертів ВООЗ прибула до Китаю для дослідження походження пандемії. Місія не змогла достеменно визначити джерело коронавірусу. Однак, повідомлялося, що гіпотеза про лабораторний витік малоймовірна і вона не належить до гіпотез, які досліджуватимуть надалі.
  • Згодом стало відомо, що влада Китаю відмовилася надавати експертам ВООЗ, які працювали в Ухані, первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом.
  • У звіті про походження COVID-19, підготовленому лабораторією уряду США, є висновок, що гіпотеза походження коронавірусу з лабораторії в китайському Ухані – правдоподібна і заслуговує подальшого вивчення.
  • У липні ВООЗ запропонувала другий етап досліджень походження коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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