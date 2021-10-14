Останній шанс визначити походження коронавірусу: ВООЗ запускає нову групу

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про створення Науково-консультативної групи за походженням нових патогенів (SAGO), мета якої - визначити походження COVID-19 і краще підготуватися до спалахів інших смертельних патогенів.

Джерело: Reuters, BBC, NPR

Деталі: До групи увійшли 26 експертів. Зокрема, це Маріон Купманс, Теа Фішер, Хунг Нгуен і китайський експерт з ветеринарії Ян Юнгі, які брали участь в спільному розслідуванні в китайскому Ухані.

Команда розгляне, чи передався вірус з тварин до людей на ринках в Ухані або просочився в результаті нещасного випадку в лабораторії.

Крім коронавірусу, SAGO також вивчить походження інших патогенів високого ризику.

ВООЗ заявила, що сформована група може бути "нашим останнім шансом" визначити походження SARS-CoV-2.

Нагадаємо: