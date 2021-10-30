Разведка США: Коронавирус не создавали как биологическое оружие

Американские спецслужбы заявили, что вирус SARS-CoV-2 не разработан как биологическое оружие.

Источник: Офис директора национальной разведки США (ODNI), Reuters

Детали: Уточняется, что считаются правдоподобными две гипотезы возникновения COVID-19: естественный контакт с инфицированным животным и инцидент, связанный с лабораторией. Одни аналитики предпочитают природное происхождение, другие – лабораторное, а некоторые считают гипотезы одинаково вероятными. Отмечается, что не хватает клинических образцов или полного понимания эпидемиологических данных о самых ранних случаях COVID-19.

Независимая комиссия оценивает, что SARS-CoV-2, вероятно, возник и заразил людей в результате начального небольшого действия, которое произошло не позднее ноября 2019 года, и что официальные лица Китая не знали о вирусе до вспышки COVID-19.

Напомним: