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Разведка США: Коронавирус не создавали как биологическое оружие

Суббота, 30 октября 2021, 04:06
Разведка США: Коронавирус не создавали как биологическое оружие
Спецслужбы США, фото AFP/Getty Images

Американские спецслужбы заявили, что вирус SARS-CoV-2 не разработан как биологическое оружие.

Источник: Офис директора национальной разведки США (ODNI), Reuters

Детали:   Уточняется, что считаются правдоподобными две гипотезы возникновения COVID-19: естественный контакт с инфицированным животным и инцидент, связанный с лабораторией. Одни аналитики предпочитают природное происхождение, другие – лабораторное, а некоторые считают гипотезы одинаково вероятными. Отмечается, что не хватает клинических образцов или полного понимания эпидемиологических данных о самых ранних случаях COVID-19.

Независимая комиссия оценивает, что SARS-CoV-2, вероятно, возник и заразил людей в результате начального небольшого действия, которое произошло не позднее ноября 2019 года, и что официальные лица Китая не знали о вирусе до вспышки COVID-19.

Напомним:

  • Пандемия COVID-19 впервые возникла в центральном китайском городе Ухань в конце 2019 года. Происхождение вируса по-прежнему остается предметом споров.
  • В середине октября 2021 года Всемирная организация здравоохранения объявила о создании новой группы исследователей, чтобы определить происхождение COVID-19.

Темы: коронавирусСША
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