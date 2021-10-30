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Понад 5 мільйонів людей у світі померли від COVID-19

Субота, 30 жовтня 2021, 06:01
DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images

28 жовтня у світі виявили 467 944 нові COVID-випадки.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 80 469 випадків, в Британії -  43 467, в Росії – 39 849.

Крім того, в Україні – 26 870 заражень, в Туреччині – 24 409.

 

За кількістю нових хворих Україна третя в Європі.

7 581 людина у світі померла від коронавірусу. За цим показником Україна третя в світі і друга в Європі.

 Загалом 5 003 934 людини у світі померли за час пандемії.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Нагадаємо: 28 жовтня в Україні зафіксували 26 870 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 648 летальних випадків від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 5 463 особи, одужали 9 784 особи.

Українська правда
Теми: коронавірус


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