Понад 5 мільйонів людей у світі померли від COVID-19

28 жовтня у світі виявили 467 944 нові COVID-випадки.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 80 469 випадків, в Британії - 43 467, в Росії – 39 849.

Крім того, в Україні – 26 870 заражень, в Туреччині – 24 409.

За кількістю нових хворих Україна третя в Європі.

7 581 людина у світі померла від коронавірусу. За цим показником Україна третя в світі і друга в Європі.

Загалом 5 003 934 людини у світі померли за час пандемії.

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Нагадаємо: 28 жовтня в Україні зафіксували 26 870 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 648 летальних випадків від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 5 463 особи, одужали 9 784 особи.