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В Україні другий поспіль антирекорд за кількістю хворих на Covid за добу

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 08:23
В Україні другий поспіль антирекорд за кількістю хворих на Covid за добу
Динаміка епідемії, дашборд УП

За добу 28 жовтня в Україні зафіксували 26 870 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і 648 летальних випадків від неї, госпіталізували з Covid-19 чи підозрою на нього 5 463 особи, одужали 9 784 особи.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я, Telegram Коронавірус_інфо, дашборд РНБО

Деталі: Це новий максимум добового приросту хворих і другий поспіль антирекорд: напередодні було зареєстровано 26 071 випадок захворювання. 

Серед нових хворих 1 824 дитини та 491 медпрацівник. 

Найбільше випадків захворювання в цей четвер зареєстрували в Одеській (2 296), Дніпропетровській (2 113), Житомирській (1 668), Харківській (1 517) і Львівській (1 506) областях. 

Летальних випадків за минулу добу найбільше в Одеській (77) та Дніпропетровській (52) областях, у Запорізькій області та в Києві (по 46), у Київській області (40), у Донецькій (39) та Херсонській (37) областях.

Тестувань за добу зробили 151 504: методом ПЛР – 77 573, методом ІФА – 21 960, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 51 971.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 878 674 осіб, із них одужали 2 421 495 осіб, померли 66 852 особи.

Станом на ранок 29 жовтня коронавірус мають, за офіційними даними, 390 327 жителів України.

Нагадаємо: Експерти при Національній академії наук України прогнозують в Україні до 29 тисяч нових випадків Covid-19 та понад 900 смертей у середині листопада 2021 року.

Експерти Київської школи економіки (КШЕ) прогнозують близько 30 тисяч нових хворих на коронавірус за добу і до 7 тисяч госпіталізованих за добу вже найближчими тижнями. На їхню думку, пік епідемічної хвилі припаде на початок листопада, а спаде вже на початку 2022 року.  

Загалом експерти КШЕ очікують до 92 тисяч померлих від епідемії.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

УП, доповнено
Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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