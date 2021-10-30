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Более 5 миллионов человек в мире скончались от COVID-19

Суббота, 30 октября 2021, 06:01
DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images

28 октября в мире обнаружили 467 944 новых COVID-случая.

Источник: Worldometers

Детали: В частности в США – 80 469 случаев, в Британии – 43 467, в России – 39 849.

Кроме того, в Украине – 26 870 заражений, в Турции – 24 409.

 

По количеству новых больных Украина третья в Европе.

7 581 человек в мире умер от коронавируса. По этому показателю Украина третья в мире и вторая в Европе.

В общей сложности 5 003 934 человека в мире умерли за время пандемии.

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Напомним: 28 октября в Украине зафиксировали 26 870 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 648 летальных исходов от нее, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 5 463 человека, выздоровели 9 784 человека.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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