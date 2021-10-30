Поблизу Яремче стався землетрус магнітудою 2,5

В Івано-Франківській області відбувся незначний землетрус, який зафіксували фахівці.

Джерело: повідомлення Головного центру спеціального контролю

Деталі: Епіцентр землетрусу, що стався 29 жовтня, знаходився на відстані 10 км на південний захід від міста Надвірна на глибині 2 км. Магнітуда – 2,5 за шкалою Ріхтера.

За класифікацією землетрусів його віднесли до невідчутних, оскільки за розрахунками, інтенсивність коливань була нижче межі чутливості людей.

Епіцентр землетрусу

Передісторія: Протягом 2021 року з території Надвірнянського району Івано-Франківської області було зареєстровано землетруси 30 березня, 11 травня, 4 та 8 червня, з магнітудами 2,5, 2,6, 2,1 та 2,5 відповідно.