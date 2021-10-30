Вблизи Яремче произошло землетрясение магнитудой 2,5

В Ивано-Франковской области произошло незначительное землетрясение, которое зафиксировали специалисты.

Источник: сообщение Главного центра специального контроля

Детали: Эпицентр землетрясения, произошедшего 29 октября, находился в 10 км к юго-западу от города Надвирна на глубине 2 км. Магнитуда – 2,5 по шкале Рихтера.

По классификации землетрясений его отнесли к неощутимым, поскольку по расчетам, интенсивность колебаний была ниже предела чувствительности людей.

Эпицентр землетрясения 29 октября

Предыстория: В течение 2021 года с территории Надвирнянского района Ивано-Франковской области были зарегистрированы землетрясения 30 марта, 11 мая, 4 и 8 июня, с магнитудами 2,5, 2,6, 2,1 и 2,5 соответственно.