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Вблизи Яремче произошло землетрясение магнитудой 2,5

Суббота, 30 октября 2021, 11:59
Вблизи Яремче произошло землетрясение магнитудой 2,5
Карпаты, фото Getty Images

В Ивано-Франковской области произошло незначительное землетрясение, которое зафиксировали специалисты.

Источник: сообщение Главного центра специального контроля

Детали: Эпицентр землетрясения, произошедшего 29 октября, находился в 10 км к юго-западу от города Надвирна на глубине 2 км. Магнитуда – 2,5 по шкале Рихтера.

По классификации землетрясений его отнесли к неощутимым, поскольку по расчетам, интенсивность колебаний была ниже предела чувствительности людей.

 
Эпицентр землетрясения 29 октября

Предыстория: В течение 2021 года с территории Надвирнянского района Ивано-Франковской области были зарегистрированы землетрясения 30 марта, 11 мая, 4 и 8 июня, с магнитудами 2,5, 2,6, 2,1 и 2,5 соответственно.

Украинская правда

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Темы: земляИвано-Франковская область
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