Справа про 47 ножових поранень: суд арештував колишнього СБівця

Суд арештував на 2 місяці без права внести заставу колишнього співробітника Служби безпеки України, який повинився у вбивстві людини.

Джерело: Київська міська прокуратура у Facebook і в коментарі УП

Деталі: Прокуратура повідомила про підозру експравоохоронцеві у вчиненні умисного вбивства.

Шевченківський районний суд міста Києва 30 жовтня обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб без альтернативи внесення застави.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 жовтня близько 13 години дня у хостелі на вулиці Жилянській знайшли тіло чоловіка з численними ножовими пораненнями.

У ході першочергових слідчих (розшукових) дій правоохоронці встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 48-річний громадянин України (колишній працівник правоохоронного органу), який проживав у цьому хостелі.

Після вбивства чоловік втік з місця події, однак за декілька годин добровільно з‘явився до правоохоронних органів.

Як встановило слідство, під час раптово виниклого конфлікту підозрюваний завдав потерпілому 47 ударів ножем у різні частини тіла, внаслідок чого настала смерть потерпілого.

У прокуратурі зазначили, що серед інших перевіряється версія про те, що мотивом злочину була спроба потерпілого схилити підозрюваного до участі у терористичній діяльності.

Що передувало: 30 листопада Державне бюро розслідувань заявило, що колишній співробітник СБУ прийшов до їхнього слідчого і повинився у вбивстві людини, яка його намагалась вербувати на вчинення терактів.