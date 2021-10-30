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Дело о 47 ножевых ранениях: суд арестовал бывшего СБУшника

Суббота, 30 октября 2021, 14:08
Дело о 47 ножевых ранениях: суд арестовал бывшего СБУшника
фото правоохранителей

Суд арестовал на 2 месяца без права внести залог бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, повинившегося в убийстве человека.

Источник: Киевская городская прокуратура в Facebook и в комментарии УП

Детали: Прокуратура сообщила о подозрении экс-правохранителю в совершении умышленного убийства.

Шевченковский районный суд города Киева 30 октября избрал меру пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей в течение 60 суток без альтернативы внесения залога.

Досудебным расследованием установлено, что 29 октября около 13 часов дня в хостеле на улице Жилянской нашли тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями.

В ходе первоочередных следственных (розыскных) действий правоохранители установили личность, причастную к преступлению. Им оказался 48-летний гражданин Украины (бывший работник правоохранительного органа), проживавший в этом хостеле.

После убийства мужчина скрылся с места происшествия, однако через несколько часов добровольно явился в правоохранительные органы.

Как установило следствие, во время внезапно возникшего конфликта подозреваемый нанес потерпевшему 47 ударов ножом в разные части тела, в результате чего наступила смерть потерпевшего.

В прокуратуре отметили, что среди прочих проверяется версия о том, что мотивом преступления была попытка потерпевшего склонить подозреваемого к участию в террористической деятельности.

Что предшествовало: 30 ноября Государственное бюро расследований заявило, что бывший сотрудник СБУ пришел к их следователю и повинился в убийстве человека, пытавшегося его вербовать на совершение терактов.

Украинская правда

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Темы: убийствоСБУсудКиевпрокуратура
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