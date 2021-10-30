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Путин просит G20 признать российский "Спутник V" вакциной от ковид

Суббота, 30 октября 2021, 14:57
Путин, фото AFP/Getty Images

Президент России Владимир Путин обратился к странам Большой двадцатки с просьбой "проработать вопрос" о взаимном признании национальных сертификатов о вакцинации.

Источник: Путин, которого цитирует ТАСС

Прямая речь: "Спутник V" демонстрирует высокую безопасность и эффективность против COVID-19".

Детали: Президент России призвал другие государства признать QR-коды (выдаются тем, кто привит российскими вакцинами), а также выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин на фоне мутации коронавируса.

ПредысторияРоссийские препараты, заявленные разработчиками как вакцины против коронавируса, не признаны ВОЗ и регуляторами США и ЕС, поэтому их использование не разрешено. В частности, эффективность и безопасность "Спутника V" считаются недоказанными.

В то же время, РФ не признает иностранные вакцины, поэтому внутри страны, а также на оккупированных Москвой территориях (АРК Крым, восток Украины), людям делают инъекции российских вакцин. Как следствие – Россия отказывается признавать международные ковид-сертификаты, а развитые страны в свою очередь не считают документами о вакцинации российские прививочные QR-коды.

Иностранные дипломаты в России, привитые одобренными в мире вакцинами против Covid, не могут получить QR-коды.

Темы: вакцинацияПутинкоронавирус
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