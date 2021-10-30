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Дипломатів ЄС обмежили в РФ, бо їхні ковід-вакцини не визнані Москвою

Субота, 30 жовтня 2021, 10:20
Російські силовики, фото AFP/Getty Images

Іноземні дипломати в Росії, щеплені схваленими у світі вакцинами проти ковід, але не визнаними Москвою, не змогли отримати QR-коди. В РФ такі коди видаються лише тим, хто щеплений російським препаратом.

Джерело: матеріал РБК

Деталі: На тлі введення з кінця жовтня в Москві та інших містах Росії локдауну та системи QR-кодів (за якими вакцинованим і тим, хто одужав, дозволено доступ до тих чи інших закладів) іноземні дипломати, що працюють в країні, зіткнулися з проблемами.

Йдеться про іноземців, які щеплені схваленими ВООЗ і регуляторами ЄС та США вакцинами. Більшість із них не змогли отримати російські QR-коди (сертифікати вакцинації), тому що в РФ такі коди можна отримати лише після ін'єкції "Спутника V" або іншого російського препарату, названого розробником вакциною проти коронавірусу.

Як повідомили РБК три джерела в іноземних дипмісіях, низка посольств західних країн направила до російського зовнішньополітичного відомства колективного листа з проханням сприяти у видачі QR-кодів дипломатам.

У представництві Євросоюзу в Росії підтвердили, що в МЗС РФ було направлено різні запити, у тому числі від імені країн – членів ЄС.

Дослівно представництво ЄС у РФ: "Спочатку міністерство (російське МЗС – ред.) відреагувало позитивно, і деякі дипломати отримали QR-коди. Однак пізніше підхід міністерства змінився, отримати QR-код стало неможливо. Ми продовжуємо підтримувати контакт із міністерством з цього питання, але, на жаль, задовільного рішення поки що знайти не вдалося".

Більше деталей: Проблеми у іноземних дипломатів виникли, бо РФ не визнає цифрові ковід-сертифікати Євросоюзу. А в Росії у зв'язку зі сплеском коронавірусу ввели жорсткі карантинні обмеження, при цьому деякі послаблення зроблено людям із російськими QR-кодами.

Теми: вакцинаціядипломатичні відносинилокдаунРосіяЄС


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