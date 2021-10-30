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Суд арештував адвоката, який вимагав з подружжя 2 квартири: застава – 8 мільйонів

Субота, 30 жовтня 2021, 15:13
Суд арештував адвоката, який вимагав з подружжя 2 квартири: застава – 8 мільйонів
фото ДБР

Суд арештував з можливістю внесення застави голову адвокатського об’єднання, який вимагав у подружжя 400 тисяч доларів або 2 квартири у Києві.

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Печерський районний суд столиці 30 жовтня обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом 2 місяців з альтернативою застави в розмірі понад 8 мільйонів гривень.

Пряма мова Максимець: "У разі внесення застави підозрюваний зобов’язаний з’являтися за першою вимогою суду, прокурора чи слідчого,  повідомляти про зміну місця проживання та роботи, утриматися від спілкування зі свідками, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон".

Що передувало: 28 жовтня правоохоронці затримали керівника адвокатського об’єднання, який вимагав у подружжя 400 тисяч доларів або 2 квартири у столиці. За даними слідства, гроші адвокат вимагав за вирішення проблем потерпілих із законом, які, за попередньою інформацією, сам і створив.

Також перевіряється версія щодо причетності працівників поліції та Мін’юсті до вчинення правопорушення.

Українська правда

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Теми: Київпрокуратурасуд
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