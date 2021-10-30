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Суд арестовал адвоката, который требовал с супругов 2 квартиры: залог – 8 миллионов

Суббота, 30 октября 2021, 15:13
Суд арестовал адвоката, который требовал с супругов 2 квартиры: залог – 8 миллионов
фото ГБР

Суд арестовал с возможностью внесения залога главу адвокатского объединения, который требовал у супругов 400 тысяч долларов или 2 квартиры в Киеве.

Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Печерский районный суд столицы 30 октября избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 2 месяцев с альтернативой залога в размере более 8 миллионов гривен.

Прямая речь Максимец: "В случае внесения залога подозреваемый обязан являться по первому требованию суда, прокурора или следователя, сообщать об изменении места жительства и работы, воздержаться от общения со свидетелями, сдать на хранение паспорт для выезда за границу".

Что предшествовало: 28 октября правоохранители задержали руководителя адвокатского объединения, требовавшего у супругов 400 тысяч долларов или 2 квартиры в столице. По данным следствия, деньги адвокат требовал решения проблем потерпевших с законом, которые, по предварительной информации, сам и создал.

Также проверяется версия о причастности сотрудников полиции и Минюста к совершению правонарушения.

Украинская правда

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Темы: Киевпрокуратурасуд
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