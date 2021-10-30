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Київ відповів на закиди Варшави щодо "дискримінації поляків в Україні"

Субота, 30 жовтня 2021, 15:16
Фото з сайту МЗС України

У польському МЗС заявили, що поляки в Україні зазнають дискримінації, Київ у свою чергу це спростовує

Джерело: коментар речника МЗС України Олега Ніколенка Українській правді 

Деталі: Заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що в Україні поляки зазнають дискримінації щодо свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова.

В МЗС України у відповідь на це наголосили, що використання подібних тверджень відносно становища польської спільноти в нашій державі є щонайменше некоректним і вводить в оману наші суспільства, не відображаючи реальний стан дружніх і партнерських відносин України та Польщі.

Пряма мова Ніколенка: "Категорично відкидаємо твердження заступника міністра закордонних справ Польщі Шимона Шинковського вель Сенка про нібито "дискримінацію" поляків в Україні.

Здивовані, що ця заява пролунала наступного дня після успішного засідання у Варшаві консультаційної комісії з питань задоволення освітніх потреб представників української меншини в Польщі і польської меншини в Україні. Комісія підтвердила взаєморозуміння і обопільну відкритість до конструктивного діалогу".

Більше деталей: Офіційний Київ закликав польську сторону утримуватися від політичних оцінок, які дисонують з реальними намірами і кроками сторін задля зміцнення партнерства України і Польщі у різних сферах.

Українська правда
Теми: ПольщаУкраїна


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