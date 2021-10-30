Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Київ відповів на закиди Варшави щодо "дискримінації поляків в Україні"

Субота, 30 жовтня 2021, 15:16
Київ відповів на закиди Варшави щодо дискримінації поляків в Україні
Фото з сайту МЗС України

У польському МЗС заявили, що поляки в Україні зазнають дискримінації, Київ у свою чергу це спростовує

Джерело: коментар речника МЗС України Олега Ніколенка Українській правді 

Деталі: Заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що в Україні поляки зазнають дискримінації щодо свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова.

В МЗС України у відповідь на це наголосили, що використання подібних тверджень відносно становища польської спільноти в нашій державі є щонайменше некоректним і вводить в оману наші суспільства, не відображаючи реальний стан дружніх і партнерських відносин України та Польщі.

Пряма мова Ніколенка: "Категорично відкидаємо твердження заступника міністра закордонних справ Польщі Шимона Шинковського вель Сенка про нібито "дискримінацію" поляків в Україні.

Здивовані, що ця заява пролунала наступного дня після успішного засідання у Варшаві консультаційної комісії з питань задоволення освітніх потреб представників української меншини в Польщі і польської меншини в Україні. Комісія підтвердила взаєморозуміння і обопільну відкритість до конструктивного діалогу".

Більше деталей: Офіційний Київ закликав польську сторону утримуватися від політичних оцінок, які дисонують з реальними намірами і кроками сторін задля зміцнення партнерства України і Польщі у різних сферах.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Польща
Голова Міноборони Польщі пережив вотум недовіри через падіння ракети
Прем’єр Польщі приїхав в Україну вшанувати жертв Волинської трагедії
Глава МЗС Польщі обіцяє "адекватну" відповідь на можливий удар Росії по ЗАЕС
Останні новини
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
Усі новини...
Реклама: