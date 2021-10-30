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Киев ответил на упреки Варшавы по поводу "дискриминации поляков в Украине"

Суббота, 30 октября 2021, 15:16
Киев ответил на упреки Варшавы по поводу дискриминации поляков в Украине
Фото с сайта МИД Украины

В польском МИД заявили, что поляки в Украине подвергаются дискриминации, Киев в свою очередь это опроверг.

Источник: комментарий пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко Украинской правде

Детали: Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что в Украине поляки подвергаются дискриминации относительно свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободе слова.

В МИД Украины в ответ на это отметили, что использование подобных утверждений относительно положения польского сообщества в нашем государстве по меньшей мере некорректно и вводит в заблуждение наших граждан, не отражая реального состояния дружеских и партнерских отношений Украины и Польши.

Прямая речь Николенко: "Категорически отвергаем утверждение заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенко о якобы "дискриминации" поляков в Украине.

Удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по удовлетворению образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине. Комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость к конструктивному диалогу".

Больше деталей: Официальный Киев призвал польскую сторону воздерживаться от политических оценок, диссонирующих с реальными намерениями и шагами сторон для укрепления партнерства Украины и Польши в разных сферах.

Украинская правда
Темы: ПольшаУкраина
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