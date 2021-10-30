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Вибори мера Харкова: на дільницях працюватимуть пункти вакцинації

Субота, 30 жовтня 2021, 15:53
Лікар, фото pixabay

У Харкові в усіх районах міста у день виборів міського голови (31 жовтня) відкриється 41 пункт вакцинації.

Джерело: повідомлення Харківської міськради

Деталі: Отримати щеплення можна буде у пунктах, що працюватимуть на виборчих дільницях, які розташовані у школах. Адреси вакцинальних пунктів опубліковані на сайті міськради.

Дослівно: "Щепитися всі охочі зможуть з 9:00 до 18:00. В наявності у медичних бригад будуть вакцини Coronavac, Pfizer та AstraZeneca".

Пряма мова заступниці харківського міського голови Світлани Горбунової-Рубан: "У Харкові останніми днями на добу в середньому вакцинуються близько 8 тисяч жителів. Наше завдання – зробити все, щоб ця цифра зростала. Тому звертаємося до всіх харків'ян із проханням не лише активно голосувати, а й подбати про своє здоров'я та здоров'я близьких. Це необхідно для формування колективного імунітету. Лише колективний імунітет зможе зупинити пандемію".

Нагадаємо:

  • У неділю, 31 жовтня, харків'яни обиратимуть мера.
  • У ЦВК наголосили, що під час голосування на виборах міського голови Харкова виборці зможуть віддати свій голос без пред'явлення сертифікату про вакцинацію чи ковід-тесту, потрібен лише паспорт громадянина України.

Знати більше: Як Кернес виграє вибори мера Харкова навіть після смерті

Теми: Харківвакцинаціявиборикоронавірус


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