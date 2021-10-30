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Вибори мера Харкова: у ЦВК розповіли, як проходитиме голосування на тлі епідемії

Субота, 30 жовтня 2021, 12:41
Вибори мера Харкова: у ЦВК розповіли, як проходитиме голосування на тлі епідемії
Вибори, фото getty images

Під час голосування на виборах міського голови Харкова, які відбудуться 31 жовтня, виборці зможуть віддати свій голос без пред'явлення сертифікату про вакцинацію чи ковід-тесту.

Джерело: роз'яснення Центральної виборчої комісії

Деталі: У ЦВК наголосили, що жодним нормативно-правовим актом перевірка тестів чи сертифікатів не передбачена, тому ці документи на виборчих дільницях ніхто не вимагатиме. Все що має пред'явити громадянин – це паспорт України.

Водночас Комісія уточнила, що на виборчих дільницях потрібно перебувати у респіраторі чи захисній масці.

Дослівно: "Щоб проголосувати, виборець повинен мати паспорт громадянина України. Разом з тим ЦВК закликає всіх суб’єктів виборчого процесу дотримуватись протиепідемічних правил".

Що передувало: Раніше у соцмережах та деяких ЗМІ почали ширитися припущення про те, що у день голосування 31 жовтня на виборчих дільницях Харкова у виборців нібито можуть перевіряти сертифікат про вакцинацію або ж ПЛР-тест, чи тест на антиген.

Знати більше: Як Кернес виграє вибори мера Харкова навіть після смерті

Нагадаємо:

  • 30 березня Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року. Ця ухвала була прийнята у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року.
  • 8 жовтня ТВК скасувала реєстрацію кандидатом на посаду міського голови одного з самовисуванців - Валерія Говорова.
  • Самовисуванець та лідер "Партії пенсіонерів" Микола Кукуріка заявив про відмову від участі у позачергових виборах Харківського міського голови.

Українська правда

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Теми: виборикарантинХарківкоронавірусЦВК
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