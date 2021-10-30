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Вибори мера Харкова: у ЦВК розповіли, як проходитиме голосування на тлі епідемії

Субота, 30 жовтня 2021, 12:41
Вибори, фото getty images

Під час голосування на виборах міського голови Харкова, які відбудуться 31 жовтня, виборці зможуть віддати свій голос без пред'явлення сертифікату про вакцинацію чи ковід-тесту.

Джерело: роз'яснення Центральної виборчої комісії

Деталі: У ЦВК наголосили, що жодним нормативно-правовим актом перевірка тестів чи сертифікатів не передбачена, тому ці документи на виборчих дільницях ніхто не вимагатиме. Все що має пред'явити громадянин – це паспорт України.

Водночас Комісія уточнила, що на виборчих дільницях потрібно перебувати у респіраторі чи захисній масці.

Дослівно: "Щоб проголосувати, виборець повинен мати паспорт громадянина України. Разом з тим ЦВК закликає всіх суб’єктів виборчого процесу дотримуватись протиепідемічних правил".

Що передувало: Раніше у соцмережах та деяких ЗМІ почали ширитися припущення про те, що у день голосування 31 жовтня на виборчих дільницях Харкова у виборців нібито можуть перевіряти сертифікат про вакцинацію або ж ПЛР-тест, чи тест на антиген.

Знати більше: Як Кернес виграє вибори мера Харкова навіть після смерті

Нагадаємо:

  • 30 березня Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня 2021 року. Ця ухвала була прийнята у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса, обраного міським головою на виборах восени 2020 року.
  • 8 жовтня ТВК скасувала реєстрацію кандидатом на посаду міського голови одного з самовисуванців - Валерія Говорова.
  • Самовисуванець та лідер "Партії пенсіонерів" Микола Кукуріка заявив про відмову від участі у позачергових виборах Харківського міського голови.

Українська правда
Теми: виборикарантинХарківкоронавірусЦВК


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