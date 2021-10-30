Выборы мэра Харькова: на участках будут работать пункты вакцинации

В Харькове во всех районах города в день выборов мэра (31 октября) откроется 41 пункт вакцинации.

Источник: сообщение Харьковского горсовета

Подробности: Получить прививку можно будет в пунктах, которые будут работать на избирательных участках, расположенных в школах. Адреса вакцинальных пунктов опубликованы на сайте горсовета.

Дословно: "Привиться все желающие смогут с 9:00 до 18:00. В наличии у медицинских бригад будут вакцины Coronavac, Pfizer и AstraZeneca".

Прямая речь заместительницы харьковского городского головы Светланы Горбуновой-Рубан: "В Харькове в последние дни в сутки в среднем вакцинируются около 8 тысяч жителей. Наша задача – сделать все, чтобы эта цифра росла. Поэтому обращаемся ко всем харьковчанам с просьбой не только активно голосовать, но и позаботиться о своем здоровье и здоровье близких, это необходимо для формирования коллективного иммунитета, только коллективный иммунитет сможет остановить пандемию".

Напомним:

В воскресенье, 31 октября, харьковчане будут выбирать мэра.

В ЦИК отметили, что во время голосования на выборах городского головы Харькова избиратели смогут отдать свой голос без предъявления сертификата о вакцинации или ковид-теста, нужен только паспорт гражданина Украины.

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