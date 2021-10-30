Шоубіз-лобіста, спійманого на спробі підкупу нардепа, відправили під домашній арешт

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт керівника організації колективного управління авторськими правами Олександра Нікіна, викритого на спробі підкупу народного депутата.

Джерело: речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Печерська окружна прокуратура просила про взяття під варту. Печерський районний суд натомість відправив підозрюваного під цілодобовий домашній арешт.

Пряма мова Максимець: "Цілодобовий домашній арешт - це найсуворіший запобіжний захід після тримання під вартою. Але питання можливого оскарження розглядається".

Що передувало: СБУ та Київська міська прокуратура повідомили про викриття на пропозиції хабаря нардепу керівника організації, яка опікується авторськими правами музичних виконавців на території України.

Правоохоронці не навали ім’я підозрюваного, але соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя повідомив, що це директор "ОКУАСП" та "УЛАСП" Олександр Нікін. За даними джерела УП, щодо хабаря він звернувся (через помічника) до народного депутата "Слуги народу" Олександра Санченка.

За даними правоохоронців, голова громадської спілки обіцяв 100 тисяч доларів США неправомірної вигоди щорічно за внесення "потрібної" правки та відтермінування змін до закону "Про ефективне управління майновими правами право власників у сфері авторського права і (або) суміжних прав".