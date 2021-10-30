Шоубиз-лоббиста, пойманного на попытке подкупа нардепа, отправили под домашний арест

Суд отправил под круглосуточный домашний арест руководителя организации коллективного управления авторскими правами Александра Никина, разоблаченного на попытке подкупа народного депутата.

Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Печерская окружная прокуратура просила о взятии под стражу. Печерский же районный суд отправил подозреваемого под круглосуточный домашний арест.

Прямая речь Максимец: "Круглосуточный домашний арест - это строжайшая мера пресечения после содержания под стражей. Но вопрос возможного обжалования рассматривается".

Что предшествовало: СБУ и Киевская городская прокуратура сообщили о разоблачении на предложения взятки нардепа руководителя организации, которая занимается авторскими правами музыкальных исполнителей на территории Украины.

Правоохранители не назвали имя подозреваемого, но солист группы "Антитела" Тарас Тополя сообщил, что это директор "ОКУАСП" и "УЛАСП" Александр Никин. По данным источника УП, о взятке он обратился (через помощника) к народному депутату "Слуги народа" Александру Санченко.

По данным правоохранителей, глава общественного союза обещал 100 тысяч долларов США неправомерной выгоды ежегодно за внесение "нужной" правки и отсрочку изменений в закон "Об эффективном управлении имущественными правами право собственников в сфере авторского права и (или) смежных прав".