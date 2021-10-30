Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Шоубиз-лоббиста, пойманного на попытке подкупа нардепа, отправили под домашний арест

Суббота, 30 октября 2021, 18:43
фото с Facebook Тараса Тополи

Суд отправил под круглосуточный домашний арест руководителя организации коллективного управления авторскими правами Александра Никина, разоблаченного на попытке подкупа народного депутата.

Источник: спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Печерская окружная прокуратура просила о взятии под стражу. Печерский же районный суд отправил подозреваемого под круглосуточный домашний арест.

Прямая речь Максимец: "Круглосуточный домашний арест - это строжайшая мера пресечения после содержания под стражей. Но вопрос возможного обжалования рассматривается".

Что предшествовало: СБУ и Киевская городская прокуратура сообщили о разоблачении на предложения взятки нардепа руководителя организации, которая занимается авторскими правами музыкальных исполнителей на территории Украины.

Правоохранители не назвали имя подозреваемого, но солист группы "Антитела" Тарас Тополя сообщил, что это директор "ОКУАСП" и "УЛАСП" Александр Никин. По данным источника УП, о взятке он обратился (через помощника) к народному депутату "Слуги народа" Александру Санченко.

По данным правоохранителей, глава общественного союза обещал 100 тысяч долларов США неправомерной выгоды ежегодно за внесение "нужной" правки и отсрочку изменений в закон "Об эффективном управлении имущественными правами право собственников в сфере авторского права и (или) смежных прав".

Украинская правда
Темы: взяткаВерховная РадаСБУпрокуратураКиев
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоОхрана Болсонару применила силу к журналистам – СМИ

Кличко: Можем сделать много мест в больницах, но кто будет лечить?

обновленоВыбирать мэра Харькова пришло около 28% избирателей

дополненоСкороход заявляет, что Полякова убили

На пороге "красной" зоны: в Киеве огромные очереди в пункты вакцинации

Выборы в Черкасской области: избирателей "Слуги" отмечали, нардепы пришли на участки

Все новости...
взятка
В Киеве задержан лоббист шоу-бизнеса на попытке подкупа нардепа-"слуги"
Миллионная взятка: НАБУ и САП завершили расследование в отношении Злочевского
Адвокат требовал у супругов 2 квартиры в Киеве из-за проблем с законом, которые сам создал – ГБР
Последние новости
06:31
Россия – первая в мире по распространению и суточной смертности от коронавируса
05:45
FDA откладывает прививки для подростков вакциной Moderna из-за возможных рисков
04:47
В Чехии оборвалась канатная дорога, погиб водитель
03:48
видеоОхрана Болсонару применила силу к журналистам – СМИ
02:51
Италия утроит вклад в борьбу с изменениями климата
01:55
Блинкен: Возвращение к ядерному соглашению зависит от Ирана
01:07
Во время выборов больше всего нарушений полиция зафиксировала в Харьковской области
00:28
Пресс-секретарь Белого дома получила положительный тест на Covid
00:06
Лидеры G20 приняли заявление по климату без конкретных обязательств
23:36
Кличко: Можем сделать много мест в больницах, но кто будет лечить?
Все новости...