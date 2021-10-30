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"Шахтар" легко розібрався з "Десною" у матчі 13 туру УПЛ

Субота, 30 жовтня 2021, 18:56
фото з Твіттера "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" у матчі 13 туру української Прем`єр-ліги з рахунком 4:1 розгромив чернігівську "Десну".

Джерело: трансляція поєдинку на НСК "Олімпійський" 30 жовтня

Деталі: Гірники забили швидкий гол вже на восьмій хвилині. Після прострілу від Додо Манор Соломон замикає простріл на штанзі - 1:0. "Десна" відігралася на 23-й хвилині. Після пасу на метрів 40 від Владлена Юрченка Денис Безбородько вибіг сам на сам з Анатолієм Трубіним і переграв воротаря "гірників" - 2:0.

Через три хвилини "Шахтар" знову повів у рахунку. Георгій Судаков ударом з метрів 18-ти пробив у верхній кут воріт чернігівської команди - 2:1. До закінчення першого тайму "Шахтар" мав ще пару моментів, щоб збільшити рахунок, але надійно грав голкіпер "Десни".

На 62-й хвилині рахунок стає 3:1. Тете гарно приклався до м`яча, що від штанги залітає у ворота. У наступній атаці донецька команда робить рахунок 4:1. Після пасу від Судакова Фернандо легко переграє воротаря "Десни" Ігоря Литовку.

До фінального свитка команди обмінялися двома гольовими моментами. Після удару головою Миколи Матвієнка черговий сейв у свій актив записав Литовка. "Десна" також мала нагоду зробити рахунок менш розгромним. Після удару Євгенія Цимбалюка м'яча з порожніх воріт вибив Маркос Антоніо.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


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