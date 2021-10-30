Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Шахтар" легко розібрався з "Десною" у матчі 13 туру УПЛ

Субота, 30 жовтня 2021, 18:56
Шахтар легко розібрався з Десною у матчі 13 туру УПЛ
фото з Твіттера "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" у матчі 13 туру української Прем`єр-ліги з рахунком 4:1 розгромив чернігівську "Десну".

Джерело: трансляція поєдинку на НСК "Олімпійський" 30 жовтня

Деталі: Гірники забили швидкий гол вже на восьмій хвилині. Після прострілу від Додо Манор Соломон замикає простріл на штанзі - 1:0. "Десна" відігралася на 23-й хвилині. Після пасу на метрів 40 від Владлена Юрченка Денис Безбородько вибіг сам на сам з Анатолієм Трубіним і переграв воротаря "гірників" - 2:0.

Через три хвилини "Шахтар" знову повів у рахунку. Георгій Судаков ударом з метрів 18-ти пробив у верхній кут воріт чернігівської команди - 2:1. До закінчення першого тайму "Шахтар" мав ще пару моментів, щоб збільшити рахунок, але надійно грав голкіпер "Десни".

На 62-й хвилині рахунок стає 3:1. Тете гарно приклався до м`яча, що від штанги залітає у ворота. У наступній атаці донецька команда робить рахунок 4:1. Після пасу від Судакова Фернандо легко переграє воротаря "Десни" Ігоря Литовку.

До фінального свитка команди обмінялися двома гольовими моментами. Після удару головою Миколи Матвієнка черговий сейв у свій актив записав Литовка. "Десна" також мала нагоду зробити рахунок менш розгромним. Після удару Євгенія Цимбалюка м'яча з порожніх воріт вибив Маркос Антоніо.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
футбол
Суд скасував рішення про відсторонення з посади президента Павелка – УАФ
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
Останні новини
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
Усі новини...
Реклама: