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"Шахтер" легко разобрался с "Десной" в матче 13 тура УПЛ

Суббота, 30 октября 2021, 18:56
фото из Твиттера "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги со счетом 4:1 разгромил черниговскую "Десну".

Источник: трансляция поединка на НСК "Олимпийский" 30 октября

Детали: Горняки забили быстрый гол уже на восьмой минуте. После прострела от Додо Манор Соломон замыкает прострел на штанге – 1:0. "Десна" отыгралась на 23-й минуте. После паса на метров 40 от Владлена Юрченко Денис Безбородько выбежал один на один с Анатолием Трубиным и обыграл вратаря "горняков" - 2:0.

Через три минуты "Шахтер" снова повел в счете. Георгий Судаков ударом с метров 18-ти пробил в верхний угол ворот черниговской команды – 2:1. До окончания первого тайма "Шахтер" имел еще пару моментов, чтобы увеличить счет, но надежно играл голкипер "Десны".

На 62-й минуте счет становится 3:1. Тете хорошо приложился к мячу, который от штанги залетает в ворота. В следующей атаке донецкая команда делает счет 4:1. После паса от Судакова Фернандо легко обыгрывает вратаря "Десны" Игоря Литовку.

До финального свитка команды обменялись двумя голевыми моментами. После удара головой Николая Матвиенко очередной сейв в свой актив записал Литовка. "Десна" также имела возможность сделать счет менее разгромным. После удара Евгения Цымбалюка мяч из пустых ворот выбил Маркос Антонио.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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