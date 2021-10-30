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На вибори не пускатимуть із електронним паспортом – ЦВК

Субота, 30 жовтня 2021, 19:12
фото ЦВК

У ЦВК пояснили, що для отримання бюлетеня виборці повинні мати з собою паспорт громадянина України у вигляді паспортної книжечки або картки, а не електронний паспорт.

Джерело: пресслужба ЦВК

Дослівно: "На сьогодні для підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197, а також позачергових виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, призначених на 31 жовтня 2021 року, дільничні, окружні та територіальні виборчі комісії не забезпечені технічними пристроями для зчитування інформації е-паспорта громадянина України".

"З метою уникнення непорозумінь під час отримання виборчих бюлетенів під час голосування 31 жовтня 2021 року Центральна виборча комісія звертається до виборців з проханням мати при собі  паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або картки)".

Деталі: У ЦВК нагадали, що, згідно з постановою Кабміну, перевірка е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон з використанням унікального електронного ідентифікатора в режимі реального часу є обов’язковою умовою їх використання особою для отримання адміністративних та інших послуг.

Також зазначається, що, згідно з законом, проведення виборів не віднесено до послуг, для отримання яких може бути використано електронний паспорт.

Довідка: 31 жовтня в Україні відбудеться ряд місцевих виборів, у тому числі вибори мера Харкова, а також проміжні вибори народних депутатів в одномандатних округах №184 у Херсонській області та №197 у Черкаській області. 

Що передувало: Раніше у ЦВК наголосили, що під час голосування 31 жовтня виборці зможуть віддати свій голос без пред'явлення сертифікату про вакцинацію чи ковід-тесту, потрібен лише паспорт громадянина України.

Українська правда
Теми: вибориЦВКпаспорт


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