На выборы не будут пускать с электронным паспортом – ЦИК

В ЦИК пояснили, что для получения бюллетеня избиратели должны иметь с собой паспорт гражданина Украины в виде паспортной книжечки или карточки, а не электронный паспорт.

Источник: пресс-служба ЦИК

Дословно: "На сегодняшний день для подготовки и проведения промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197, а также внеочередных выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов, назначенных на 31 октября 2021 года, участковые, окружные и территориальные избирательные комиссии не снабжены техническими устройствами для считывания информации е-паспорта гражданина Украины".

"Во избежание недоразумений при получении избирательных бюллетеней во время голосования 31 октября 2021 года Центральная избирательная комиссия обращается к избирателям с просьбой иметь при себе паспорт гражданина Украины (в виде паспортной книжечки или карточки)".

Детали: В ЦИК напомнили, что согласно постановлению Кабмина проверка е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу с использованием уникального электронного идентификатора в режиме реального времени является обязательным условием их использования лицом для получения административных и других услуг.

Также отмечается, что по закону проведение выборов не отнесено к услугам, для получения которых может быть использован электронный паспорт.

Справка: 31 октября в Украине состоится ряд местных выборов, в том числе выборы мэра Харькова, а также промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных округах №184 в Херсонской области и №197 в Черкасской области.

Что предшествовало: Ранее в ЦИК подчеркнули, что во время голосования 31 октября избиратели смогут отдать свой голос без предъявления сертификата о вакцинации или ковид-теста, нужен только паспорт гражданина Украины.