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НАЗК перевіряє заступника голови ОП на конфлікт інтересів

Субота, 30 жовтня 2021, 20:42
НАЗК перевіряє заступника голови ОП на конфлікт інтересів
фото ОП

Національне агентство з питань запобігання корупції почало моніторинг дотримання заступником керівника Офісу президента Кирилом Тимошенком законодавства про конфлікт інтересів.

Джерело: НАЗК у відповідь на запит Hromadske

Деталі: Агентство обіцяє, що за результатом цього моніторингу встановить наявність чи відсутність конфлікту інтересів у Тимошенка.

Що передувало: 28 вересня ЗМІ повідомили, що ТОВ "Goodmedia", яке належить родині заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, заробило на проведенні президентського форуму "Україна 30" у 2021 році і на передвиборчій кампанії партії "Слуга народу" у 2020 році.

"Goodmedia" заснував і до березня 2020 року очолював Кирило Тимошенко. Потім компанію очолила його дружина Олена Тимошенко. Але до вересня 2021 року Кирило Тимошенко значився на сайті компанії як CEO.

Теми: НАЗКОфіс президента
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