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НАПК проверяет замглаву ОП на конфликт интересов

Суббота, 30 октября 2021, 20:42
НАПК проверяет замглаву ОП на конфликт интересов
фото ОП

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало мониторинг соблюдения заместителем руководителя Офиса президента Кириллом Тимошенко законодательства о конфликте интересов.

Источник: НАПК в ответ на запрос Hromadske

Подробности: Агентство обещает, что по результату этого мониторинга установит наличие или отсутствие конфликта интересов у Тимошенко.

Что предшествовало: 28 сентября СМИ сообщили, что ООО Goodmedia, принадлежащее семье заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, заработало на проведении президентского форума "Украина 30" в 2021 году и на предвыборной кампании партии "Слуга народа" в 2020 году.

"Goodmedia" основал и до марта 2020 возглавлял Кирилл Тимошенко. Затем компанию возглавила его супруга Елена Тимошенко. Но до сентября 2021 года Кирилл Тимошенко числился на сайте компании как CEO.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАПКОфис президента
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