На вокзалах вакцинувалося вже 20 тисяч осіб
Субота, 30 жовтня 2021, 21:23
У пунктах вакцинації на вокзалах українських міст вакцинувалося вже понад 20 тисяч осіб.
Джерело: Укрзалізниця
Деталі: Повідомляється також, що у суботу пункт вакцинації запрацював на вокзалі станції Полтава-Південна.
"Загалом вже на 27 вокзалах для всіх бажаючих працюють Центри щеплення, де отримати вакцину проти COVID-19 можна безкоштовно. Головне – потрібно або мати декларацію із сімейним лікарем, або прийти в пункт із паспортом та ідентифікаційним кодом" – нагадали в УЗ.
Довідка: Із 21 жовтня при посадці у поїзд, крім квитка та посвідчення особи, пасажири повинні надати документ, що підтверджує:
- отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;
- отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);
- негативний результат ПЛР-тесту (чинний 72 години) або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який зроблений не більше, ніж за 72 години до посадки у поїзд.
Передісторія:
- 21 жовтня Укрзалізниця відкрила пункти вакцинації на 7 вокзалах: Київ (2 пункти), Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Ніжин та Коростень.
- Також на вокзалах цілодобово працюють пункти експрес-тестування на Covid-19. Експрес-тест коштує 350 грн, довідка з негативним результатом є підставою для посадки в поїзд.
Українська правда