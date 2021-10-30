На вокзалах вакцинировалось уже 20 тысяч человек

В пунктах вакцинации на вокзалах украинских городов вакцинировалось уже более 20 тысяч человек.

Источник: Укрзализныця

Детали: Сообщается также, что в субботу пункт вакцинации заработал на вокзале станции Полтава-Южная.

"В общей сложности уже на 27 вокзалах для всех желающих работают Центры прививки, где получить вакцину против COVID-19 можно бесплатно. Главное – нужно либо иметь декларацию с семейным врачом, либо прийти в пункт с паспортом и идентификационным кодом" – напомнили в УЗ.

Справка: С 21 октября при посадке в поезд, кроме билета и удостоверения личности, пассажиры должны предоставить документ, подтверждающий:

получение хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);

негативный результат ПЦР-теста (действует 72 часа) или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который сделан не более чем за 72 часа до посадки в поезд.

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