Укрзалізниця розгорнула пункти вакцинації та тестування на 10 вокзалах

АТ "Укрзалізниця" з 21 жовтня розгорнуло пункти вакцинації та експрес-тестування на covid-19 на 10 залізничних вокзалах країни.

Джерело: сайт УЗ

Дослівно: "Невакциновані пасажири можуть за вигідною ціною зробити тест і отримати довідку, яка стане підставою для проїзду у разі негативного результату".

Деталі: Пункти експрес-тестування працюють на 10 залізничних вокзалах у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Мукачеві, Кривому Розі, Вінниці та Полтаві.

Пасажири, які мають квиток на поїзд, зможуть зробити covid-тест за 350 гривень. Укрзалізниця зазначає, що агентом у проведенні експрес-тестування стала "Медична лабораторія CSD", оскільки вона "запропонувала найвигіднішу вартість послуг".

Фото УЗ

Також з 21 жовтня на 5 залізничних вокзалах – Київ, Львів, Харків, Одеса та Дніпро – починають працювати пункти безкоштовної вакцинації проти коронавірусу.

Фото УЗ

У пресслужбі додали, що "Укрзалізниця" планує збільшувати перелік вокзалів, де діятимуть пункти вакцинації та тестування.

Передісторія: