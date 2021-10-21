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Укрзалізниця розгорнула пункти вакцинації та тестування на 10 вокзалах

Четвер, 21 жовтня 2021, 09:28
Укрзалізниця розгорнула пункти вакцинації та тестування на 10 вокзалах
Фото УЗ

АТ "Укрзалізниця" з 21 жовтня розгорнуло пункти вакцинації та експрес-тестування на covid-19 на 10 залізничних вокзалах країни.

Джерело: сайт УЗ

Дослівно: "Невакциновані пасажири можуть за вигідною ціною зробити тест і отримати довідку, яка стане підставою для проїзду у разі негативного результату".

Деталі: Пункти експрес-тестування працюють на 10 залізничних вокзалах у Києві, Львові, Харкові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Мукачеві, Кривому Розі, Вінниці та Полтаві.

Пасажири, які мають квиток на поїзд, зможуть зробити covid-тест за 350 гривень. Укрзалізниця зазначає, що агентом у проведенні експрес-тестування стала "Медична лабораторія CSD", оскільки вона "запропонувала найвигіднішу вартість послуг".

 
Фото УЗ

Також з 21 жовтня на 5 залізничних вокзалах – Київ, Львів, Харків, Одеса та Дніпро – починають працювати пункти безкоштовної вакцинації проти коронавірусу. 

 
Фото УЗ

У пресслужбі додали, що "Укрзалізниця" планує збільшувати перелік вокзалів, де діятимуть пункти вакцинації та тестування.

Передісторія:

  • З 21 жовтня Кабмін змінив правила перевезення пасажирів під час карантину. Тепер посадка у поїзди далекого сполучення можлива лише за наявності у пасажирів covid-сертифіката (про одну дозу, або повну вакцинацію), негативного результату ПЛР чи експрес-тесту на сovid-19, зроблених не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.
  • З 15 жовтня Херсонська область першою з часів весняного локдауну перейшла у "червону" зону епіденебезпеки через темпи поширення covid-19. А з 18 жовтня така ж доля спіткала Запорізьку, Одеську, Донецьку та Дніпропетровську область.
  • З 23 жовтня Сумська область буде відноситися до "червоного" регіону епіднебезпеки за поширенням коронавірусу.
  • Також незабаром "червона" зона може загрожувати Житомирській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій та Чернігівській областям.  

Українська правда

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Теми: коронавірускарантинтранспортУкрзалізниця
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