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Під час масових протестів у Судані військові вбили щонайменше трьох людей

Неділя, 31 жовтня 2021, 01:29
фото: EPA

Під час загальнонаціональних протестів у суботу в Судані вбили щонайменше трьох людей і поранили 38.

Джерело: Reuters із посиланням на Центральний комітет лікарів Судану

Деталі: Тисячі протестувальників вийшли на вулиці Судану після нещодавнього військового перевороту.

За свідченням очевидців, "вони чули постріли та бачили закривавлених людей в місті Омдурман".

Водночас, Суданська поліція спростувала інформацію про стрілянину в протестувальників.

За інформацією видання, у столиці Судану Хартум сили безпеки застосували сльозогінний газ і відкрили вогонь, щоб розігнати мітинг.

Протестувальники в суботу несли суданські прапори та скандували гасла проти "військового правління".

Крім того, тисячі людей цього тижня виходили на акції протесту проти відсторонення уряду військовими.

У результаті зіткнень із силами безпеки загинули щонайменше 13 протестувальників.

Що передувало: У Судані група військових зробила спробу держперевороту – вранці 25 жовтня затримали прем'єр-міністра Абдаллу Хамдука і лідерів партій – партнерів коаліційного уряду країни.

Теми: Суданарміямітинги


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