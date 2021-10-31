Во время массовых протестов в Судане военные убили не менее трех человек
Во время общенациональных протестов в субботу в Судане убили по меньшей мере троих человек и ранили 38.
Источник: Reuters со ссылкой на Центральный комитет врачей Судана
Детали: Тысячи протестующих вышли на улицы Судана после недавнего военного переворота.
По свидетельству очевидцев, "они слышали выстрелы и видели окровавленных людей в городе Омдурман".
В то же время Суданская полиция опровергла информацию о стрельбе в протестующих.
По информации издания, в столице Судана Хартум силы безопасности применили слезоточивый газ и открыли огонь, чтобы разогнать митинг.
Протестующие в субботу несли суданские флаги и скандировали лозунги против "военного правления".
Кроме того, тысячи людей на этой неделе выходили на акции протестов против устранения правительства военными.
В результате столкновений с силами безопасности погибли не менее 13 протестующих.
Что предшествовало: В Судане группа военных совершила попытку госпереворота – утром 25 октября задержали премьер-министра Абдаллу Хамдука и лидеров партий – партнеров коалиционного правительства страны.