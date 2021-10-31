Во время массовых протестов в Судане военные убили не менее трех человек

Во время общенациональных протестов в субботу в Судане убили по меньшей мере троих человек и ранили 38.

Источник: Reuters со ссылкой на Центральный комитет врачей Судана

Детали: Тысячи протестующих вышли на улицы Судана после недавнего военного переворота.

По свидетельству очевидцев, "они слышали выстрелы и видели окровавленных людей в городе Омдурман".

В то же время Суданская полиция опровергла информацию о стрельбе в протестующих.

По информации издания, в столице Судана Хартум силы безопасности применили слезоточивый газ и открыли огонь, чтобы разогнать митинг.

Протестующие в субботу несли суданские флаги и скандировали лозунги против "военного правления".

Кроме того, тысячи людей на этой неделе выходили на акции протестов против устранения правительства военными.

В результате столкновений с силами безопасности погибли не менее 13 протестующих.

Что предшествовало: В Судане группа военных совершила попытку госпереворота – утром 25 октября задержали премьер-министра Абдаллу Хамдука и лидеров партий – партнеров коалиционного правительства страны.