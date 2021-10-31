Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Понад 60% вихователів дитсадків вакцинувалися двома дозами проти Covid – МОН

Неділя, 31 жовтня 2021, 02:55
Понад 60% вихователів дитсадків вакцинувалися двома дозами проти Covid – МОН
фото: МОЗ

У Міносвіти заявляють, що двома дозами вакцинувувалися 62% вихователів садочків. Одну дозу щеплення від COVID-19 отримали майже 85% працівників садочків та майже 92% працівників спеціалізованих закладів освіти.

Джерело: міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, цитує МОН

Пряма мова: "Абсолютна більшість освітян, які працюють сьогодні з найменшими дітьми та дітьми, які потребують раннього виявлення та розвитку індивідуальних здібностей, зробили вибір на користь щеплення".

Деталі: Також Міністр проінформував, що двома дозами вакцинувалися майже 76% працівників спеціалізованих закладів та майже 62% вихователів садочків.

Найвищі показники щеплення (принаймні однією дозою) серед освітян закладів дошкільної освіти сьогодні демонструють:

  • Тернопільська область – 97,7%;
  • Харківська – 95,2%;
  • Донецька – 92,9%.

Найбільша кількість вакцинованих (хоча б однією дозою) освітян у спеціалізованих закладах Херсонської області – 99,2%, Запорізької  –  97,8% та Черкаській –  97,3%.

Станом на 30 жовтня  поріг щеплення у 80% серед вчителів спеціалізованих закладів (повний та неповний цикл вакцинації) досягнуто всіма областями країни.

Показник вакцинації працівників дитячих садочків у 80% (повний і неповний цикл) ще недосягнуто 8-ма регіонами.

Нагадаємо: Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив, що області демонструють збільшення показників охоплення щепленням учителів. Майже за тиждень кількість вакцинованих освітян зросла на 7%.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяосвітакоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
Усі новини...
Реклама: