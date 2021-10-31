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Понад 60% вихователів дитсадків вакцинувалися двома дозами проти Covid – МОН

Неділя, 31 жовтня 2021, 02:55
фото: МОЗ

У Міносвіти заявляють, що двома дозами вакцинувувалися 62% вихователів садочків. Одну дозу щеплення від COVID-19 отримали майже 85% працівників садочків та майже 92% працівників спеціалізованих закладів освіти.

Джерело: міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, цитує МОН

Пряма мова: "Абсолютна більшість освітян, які працюють сьогодні з найменшими дітьми та дітьми, які потребують раннього виявлення та розвитку індивідуальних здібностей, зробили вибір на користь щеплення".

Деталі: Також Міністр проінформував, що двома дозами вакцинувалися майже 76% працівників спеціалізованих закладів та майже 62% вихователів садочків.

Найвищі показники щеплення (принаймні однією дозою) серед освітян закладів дошкільної освіти сьогодні демонструють:

  • Тернопільська область – 97,7%;
  • Харківська – 95,2%;
  • Донецька – 92,9%.

Найбільша кількість вакцинованих (хоча б однією дозою) освітян у спеціалізованих закладах Херсонської області – 99,2%, Запорізької  –  97,8% та Черкаській –  97,3%.

Станом на 30 жовтня  поріг щеплення у 80% серед вчителів спеціалізованих закладів (повний та неповний цикл вакцинації) досягнуто всіма областями країни.

Показник вакцинації працівників дитячих садочків у 80% (повний і неповний цикл) ще недосягнуто 8-ма регіонами.

Нагадаємо: Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив, що області демонструють збільшення показників охоплення щепленням учителів. Майже за тиждень кількість вакцинованих освітян зросла на 7%.

Українська правда
Теми: вакцинаціяосвітакоронавірус


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