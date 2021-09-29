Шкарлет заявив про збільшення вакцинації серед вчителів
Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив, що області демонструють збільшення показників охоплення щепленням учителів. Майже за тиждень кількість вакцинованих освітян зросла на 7%.
Джерело: Шкарлет у Telegram
Деталі: Він зазначив, що принаймні однією дозою вакцини від COVID-19 щеплено вже 69% вчителів.
Станом на 29 вересня вакциновано понад 452 тис. працівників закладів загальної середньої освіти, з них майже 280 тис. (42,7%) отримали повний цикл вакцинації та 172 тис. (26%) – неповний цикл; не вакциновані – 203 тис. (31%).
Регіони, де найбільша кількість вакцинованого персоналу шкіл (повний цикл):
- Полтавська область – 58,5%;
- Черкаська – 56%;
- Київ – 55,4%;
- Київська – 52,8%;
- Житомирська – 52,5%;
- Вінницька – 52,4%.
Найменший показник вакцинації в областях:
- Рівненська – 46,6%;
- Львівська – 44,3%;
- Одеська – 43,9%;
- Івано-Франківська – 41%.
Пряма мова Шкарлета: "Вкотре закликаю кожного вчителя та працівника навчального закладу не зволікати і долучатися до більшості своїх колег, які вже обрали захищеність від COVID-19".
Нагадаємо: Згідно із карантином, школи працюють дистанційно, якщо менше 80% вчителів вакциновані.
Минулого тижня повідомлялося про 62% вакцинованих педагогів.