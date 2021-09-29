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Шкарлет заявив про збільшення вакцинації серед вчителів

Середа, 29 вересня 2021, 19:21
фото: пресслужба МОН

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив, що області демонструють збільшення показників охоплення щепленням учителів. Майже за тиждень кількість вакцинованих освітян зросла на 7%.

Джерело: Шкарлет у Telegram

Деталі: Він зазначив, що принаймні однією дозою вакцини від COVID-19 щеплено вже 69% вчителів.

Станом на 29 вересня вакциновано понад 452 тис. працівників закладів загальної середньої освіти, з них майже 280 тис. (42,7%) отримали повний цикл вакцинації та 172 тис. (26%) – неповний цикл; не вакциновані – 203 тис. (31%).       

Регіони, де найбільша кількість вакцинованого персоналу шкіл (повний цикл):

  • Полтавська область – 58,5%;
  • Черкаська – 56%;
  • Київ – 55,4%; 
  • Київська – 52,8%;
  • Житомирська – 52,5%;
  • Вінницька – 52,4%.                                

Найменший показник вакцинації в областях:

  • Рівненська – 46,6%;
  • Львівська – 44,3%;
  • Одеська – 43,9%;
  • Івано-Франківська – 41%.   

Пряма мова Шкарлета: "Вкотре закликаю кожного вчителя та працівника навчального закладу не зволікати і долучатися до більшості своїх колег, які вже обрали захищеність від COVID-19".

Нагадаємо: Згідно із карантином, школи працюють дистанційно, якщо менше 80% вчителів вакциновані.

Минулого тижня повідомлялося про 62% вакцинованих педагогів

Українська правда
Теми: освітавакцинаціякоронавірусШкарлетМіносвіти


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