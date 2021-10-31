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Более 60% воспитателей детсадов вакцинировались двумя дозами против Covid – МОН

Воскресенье, 31 октября 2021, 02:55
фото: МЗ

В Минобразования заявляют, что двумя дозами вакцинировались 62% воспитателей садиков. Одну дозу прививки от COVID-19 получили почти 85% работников садов и почти 92% работников специализированных учебных заведений.

Источник: министр образования и науки Сергей Шкарлетт, цитирует МОН

Прямая речь: "Абсолютное большинство педагогов, работающих сегодня с наименьшими детьми и детьми, нуждающимися в раннем выявлении и развитии индивидуальных способностей, сделали выбор в пользу прививки".

Детали: Также Министр проинформировал, что двумя дозами вакцинировались почти 76% работников специализированных заведений и почти 62% воспитателей садиков.

Самые высокие показатели прививки (по крайней мере, одной дозой) среди педагогов заведений дошкольного образования сегодня демонстрируют:

  • Тернопольская область – 97,7%;
  • Харьковская – 95,2%;
  • Донецкая – 92,9%.

Наибольшее количество вакцинированных (хотя бы одной дозой) педагогов в специализированных заведениях Херсонской области – 99,2%, Запорожской – 97,8% и Черкасской – 97,3%.

По состоянию на 30 октября порог прививки в 80% среди учителей специализированных заведений (полный и неполный цикл вакцинации) достигнут всеми областями страны.

Показатель вакцинации работников детских садов в 80% (полный и неполный цикл) еще недостигнут 8 регионами.

Напомним: Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что области демонстрируют увеличение показателей охвата прививками учителей. Почти за неделю количество вакцинированных учителей возросло на 7%.

Украинская правда
Темы: вакцинацияобразованиекоронавирус
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