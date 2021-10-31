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Канада обіцяє передати 200 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу іншим країнам

Неділя, 31 жовтня 2021, 03:48
Канада обіцяє передати 200 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу іншим країнам
фото: kidneyfund

Канада в суботу пообіцяла на саміті G20 пожертвувати мільйони доз вакцини проти COVID19 іншим країнам.

Джерело: AFP

Пряма мова прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо: "До кінця 2022 року Канада передасть щонайменше 200 мільйонів доз для програми COVAX".

Деталі: За словами Трюдо, з цієї кількості 10 мільйонів доз вакцини Moderna будуть "швидко" доставлені в країни, що розвиваються.

Також Канада пообіцяла виділити 15 мільйонів доларів для збільшення виробництва вакцин у Південній Африці, заявила віце-прем'єр-міністр Канади і міністр фінансів Крістія Фріланд на брифінгу в Римі.

Ці кошти мають сприяти створенню "центру трансферу технологій", щоб регіон міг виробляти РНК-вакцини проти Covid-19.

Нагадаємо: Сполучені Штати пообіцяли закупити ще 500 млн доз вакцини проти COVID-19, щоб передати їх іншим країнам.

Теми: Канадавакцинаціякоронавірус
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