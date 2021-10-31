Канада обещает передать 200 миллионов доз вакцины против коронавируса другим странам

Канада в субботу пообещала на саммите G20 пожертвовать миллионы доз вакцины против COVID19 другим странам.

Источник: AFP

Прямой язык премьер-министра Канады Джастина Трюдо: "К концу 2022 года Канада передаст не менее 200 миллионов доз для программы COVAX".

Детали: По словам Трюдо, из этого количества 10 миллионов доз вакцины Moderna будут "быстро" доставлены в развивающиеся страны.

Также Канада пообещала выделить 15 миллионов долларов для увеличения производства вакцин в Южной Африке, заявила вице-премьер-министр Канады и министр финансов Кристия Фриланд на брифинге в Риме.

Эти средства должны способствовать созданию "центра трансфера технологий", чтобы регион мог производить РНК-вакцины против Covid-19.

Напомним: Соединенные Штаты пообещали закупить еще 500 млн доз вакцины против COVID-19, чтобы передать их другим странам.