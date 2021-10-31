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Україна – друга у світі за добовою смертністю від Covid

Неділя, 31 жовтня 2021, 06:32
фото: Ельдар Сарахман, УП

29 жовтня у світі діагностували майже 383 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Британії, Росії, США. У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія та Україна.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у Британії зафіксували понад 41 тисячу, у Росії – майже 40 тисяч і в США – понад 26 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Україна і Туреччина.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія та Україна.

 
дані Worldometers

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія та Україна.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Україна та Румунія.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 223 860 616 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 010 463 смерті від COVID-19.

Нагадаємо: У п'ятницю, 29 жовтня, в країні виявили ще 26 198 випадків коронавірусу, що лише трохи менше рекорду попереднього дня, померла 541 людина.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019


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