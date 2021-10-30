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Ковід: в Україні знову більше 26 тисяч заражень за день

Субота, 30 жовтня 2021, 08:27
Ковід: в Україні знову більше 26 тисяч заражень за день
Фото pixabay

У п'ятницю, 29 жовтня, в країні виявили ще 26 198 випадків коронавірусу, що лише трохи менше рекорду попереднього дня.

Джерело: дані МОЗ станом на ранок 30 жовтня

Деталі: Серед 26 198 нових заражених 1643 дитини та 379 медпрацівників.

Також за минулу добу було госпіталізовано 5 305 хворих, від ковіду померла 541 людина.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2280), Одеській (1973),  Львівській (1880), Сумській (1612) областях і м. Київ (1455). 

Водночас одужало 9 449 осіб.

Що передувало: 28 жовтня в Україні виявили рекордні 26 870 випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо:

  • Експерти при Національній академії наук України прогнозують в Україні до 29 тисяч нових випадків ковід та понад 900 смертей у середині листопада 2021 року.
  • Експерти Київської школи економіки (КШЕ) прогнозують близько 30 тисяч нових хворих на коронавірус за добу і до 7 тисяч госпіталізованих за добу вже найближчими тижнями. На їхню думку, пік епідемічної хвилі припаде на початок листопада, а спаде вже на початку 2022 року.  
  • Загалом експерти КШЕ очікують до 92 тисяч померлих від епідемії.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірусепідеміяУкраїна
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