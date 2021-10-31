Украина – вторая в мире по суточной смертности от Covid
29 октября в мире диагностировали почти 383 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Британии, России, США. В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия и Украина.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В частности, в Британии зафиксировали более 41 тысячи, в России – почти 40 тысяч и в США – более 26 тысяч новых инфицирований.
Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Украина и Турция.
В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия и Украина.
В Европе по суточному приросту болезни лидируют Британия, Россия и Украина.
По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Украина и Румыния.
За все время пандемии излечились от недуга 223 860 616 человека В настоящее время насчитывается более 18 млн. активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 5 010 463 смерти от COVID-19.
Напомним: В пятницу, 29 октября, в стране обнаружили еще 26 198 случаев коронавируса, что лишь немногим меньше рекорда предыдущего дня, умер 541 человек.