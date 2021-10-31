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На позиції ЗСУ окупанти скидали з безпілотників постріли ВОГ

Неділя, 31 жовтня 2021, 07:21
фото: ЗСУ

Упродовж доби 30 жовтня зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, в тому числі скидання пострілів ВОГ-17 із безпілотників.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Біля Гранітного ворог застосував артилерію калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм.

В напрямку Південного окупанти вели обстріл з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.

В бік Катеринівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

В районі населених пунктів Павлопіль та Лобачеве ворожі війська задіяли безпілотники, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Станом на 7 годину ранку 31 жовтня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу Луганського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.

В районі Світлодарська окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна


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