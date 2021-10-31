На позиции ВСУ оккупанты сбрасывали с беспилотников выстрелы ВОГ

За сутки 30 октября зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, в том числе сброс выстрелов ВОГ-17 с беспилотников.

Источник: штаб ООС

Детали: Возле Гранитного враг применил артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.

В направлении Южного оккупанты вели обстрел из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Катериновки противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенных пунктов Павлополь и Лобачево вражеские войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

По состоянию на 7 часов утра 31 октября зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Луганского враг вел огонь из гранатометов разных систем.

В районе Светлодарска оккупанты совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.