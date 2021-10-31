Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На позиции ВСУ оккупанты сбрасывали с беспилотников выстрелы ВОГ

Воскресенье, 31 октября 2021, 07:21
фото: ВСУ

За сутки 30 октября зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, в том числе сброс выстрелов ВОГ-17 с беспилотников.

Источник: штаб ООС

Детали: Возле Гранитного враг применил артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.

В направлении Южного оккупанты вели обстрел из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

В сторону Катериновки противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В районе населенных пунктов Павлополь и Лобачево вражеские войска задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

По состоянию на 7 часов утра 31 октября зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Луганского враг вел огонь из гранатометов разных систем.

В районе Светлодарска оккупанты совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский в Глазго рассказал о двух экобомбах в Украине

Пик коронавируса продержится еще до двух недель – Минздрав

В украинской разведке не подтвердили дополнительную переброску войск РФ к границе

В МИД ответили Лаврову по поводу "попыток Украины втянуть Россию в силовые действия"

Добкин фактически признал поражение на выборах

обновленоПатрульные остановили автомобиль Кивы: нарушил правила, игнорировал полицию

Все новости...
ООС
Зеленский ответил Франции и Германии: ВСУ защищают Украину и будут действовать так дальше
На Донбассе ранили 3 военных ООС
Франция озабочена эскалацией на Донбассе и применением "Байрактара"
Последние новости
19:07
Шкарлет: 6 тыс. школ в Украине работают дистанционно
19:05
Электроэнергия для бизнеса в ноябре подорожала на четверть
18:59
Банки уменьшили долю проблемных кредитов до трети
18:58
На довыборах в Раду проходит "слуга" Козырь, путь которому расчистил Зеленский
18:57
В Черкасской области продали спиртзавод втрое дороже "старта" – за 162 миллиона
18:53
Украина присоединилась к европейской системе взаимодействия в сфере аэронавигации
18:41
Оккупанты очень ограничили возможность движения через линию разграничения с ОРЛО
18:39
Последние "льготные" дни: за растаможку "евроблях" уже уплатили 2,3 млрд
18:33
Зеленский в Глазго рассказал о двух экобомбах в Украине
18:17
Выборы мэра Харькова: наблюдатели заявили о фальсификациях в пользу Терехова
Все новости...