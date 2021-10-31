У ТВК відзвітували про хід виборів мера Харкова

Всі 605 виборчих дільниць Харкова зранку приймають виборців, які мають намір віддати голос на позачергових виборах мера міста.

Джерело: голова Харківської міської територіальної комісії Олена Матвієнко, яку цитує Укрінформ

Пряма мова: "Станом на 08:06 відкрилися 604 виборчих дільниці, лише одна - спецдільниця на базі міського перинатального центру, що у Немишлянському районі Харкова – відкрилася з незначним запізненням через хворобу двох членів комісії, яким шукали заміну".

Деталі: Матвієнко додала, що у місті відкрито 550 звичайних дільниць та 55 - у медичних закладах.

Порядок у Харкові під час виборів забезпечують 2 тисячі правоохоронців.

Водночас координатор "Опори" на Харківщині Микола Зінченко заявив, що на дві спецдільниці у медзакладах не допускали спостерігачів "Опори", від них вимагали негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію.

Пряма мова Зінченка: "Ці факти зареєстровано на спецдільницях у міському перинатальному центрі, та у пологовому будинку №7. Подібні дії є незаконними, оскільки необхідні документи для спостерігача — це посвідчення спостерігача та посвідчення особи, і ніяких вимог щодо необхідності сертифікатів про вакцинацію у Виборчому кодексі не прописано. Однак вже за пів години після розмови з керівництвом ТВК спостерігачів "Опори" пустили на дільницю".

Нагадаємо:

У неділю, 31 жовтня, в Україні проходять проміжні вибори депутатів Верховної Ради у двох виборчих округах, місцеві вибори чотирьох міських голів, зокрема й Харкова, двох селищних голів, п’яти сільських голів, а також низка виборів депутатів місцевих рад.

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