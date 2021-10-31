В ТИК отчитались о ходе выборов мэра Харькова

Все 605 избирательных участков Харькова с утра принимают избирателей, которые намерены отдать голос на внеочередных выборах мэра города.

Источник: глава Харьковской городской территориальной комиссии Елена Матвиенко, которую цитирует Укринформ

Прямая речь: "По состоянию на 08:06 открылись 604 избирательных участка, только один – спецучасток на базе городского перинатального центра в Немышлянском районе Харькова – открылся с незначительным опозданием из-за болезни двух членов комиссии, которым искали замену".

Детали: Матвиенко добавила, что в городе открыто 550 обычных участков и 55 – в медицинских учреждениях.

Порядок в Харькове на выборах обеспечивают 2 тысячи правоохранителей.

В то же время координатор "Опоры" в Харьковской области Николай Зинченко заявил, что на два спецучастка в медучреждениях не допускали наблюдателей "Опоры", от них требовали отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

Прямая речь Зинченко: "Эти факты зарегистрированы на спецучастках в городском перинатальном центре и в роддоме №7. Подобные действия незаконны, поскольку необходимые документы для наблюдателя — это удостоверение наблюдателя и удостоверение личности, и никаких требований о необходимости сертификатов о вакцинации в Избирательном кодексе не прописано. Однако уже через полчаса после разговора с руководством ТИК наблюдателей "Опоры" пустили на участок".

Напомним:

В воскресенье, 31 октября, в Украине проходят промежуточные выборы депутатов Верховной Рады в двух избирательных округах, местные выборы четырех городских голов, в том числе Харькова, двух поселковых голов, пяти сельских голов, а также ряд выборов депутатов местных советов.

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