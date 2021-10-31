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Вибори нардепів у двох округах та мера у Харкові – "Опора" оголосила явку

Неділя, 31 жовтня 2021, 13:33
Вибори нардепів у двох округах та мера у Харкові – Опора оголосила явку
Вибори, фото AFP/Getty Images

Явка виборців станом на 12 годину в виборчих округах на Херсонщині та Черкащині скаладає 11-12%, а у Харкові – 12,4%.

Джерело: Громадянська мережа "Опора" у Facebook

Деталі: За даними спостерігачів, явка виборців в окрузі №184 (Херсонська область) на 12:00 становить 11% (похибка — 1,4%). Для порівняння, за даними ЦВК, під час виборів до Верховної Ради у 2019 році явка на 12:00 становила 23,5%.

В окрузі №197 (Черкаська область) явка становить 12,2%, а під час виборів до Верховної Ради у 2019 році активність виборців на цю ж годину становила 22,3%.

На 12 годину активність виборців у Харкові, що обирають міського голову, склала трохи більше 12,4%, похибка 0,6%. У 2015 році на чергових виборах явка на той же час була 17,7%.

 
Інфографіка
Інфографіка
Інфографіка "Опори"

Нагадаємо:

У неділю, 31 жовтня, в Україні проходять проміжні вибори депутатів Верховної Ради у двох виборчих округах, місцеві вибори чотирьох міських голів, двох селищних голів, п’яти сільських голів, а також низка виборів депутатів місцевих рад.

Українська правда
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