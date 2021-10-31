Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Выборы нардепов в двух округах и мэра в Харькове – "Опора" объявила явку

Воскресенье, 31 октября 2021, 14:33
Выборы, фото AFP/Getty Images

Явка избирателей по состоянию на 12 часов в избирательных округах Херсонщины и Черкасщины составляет 11-12%, а в Харькове - 12,4%.

Источник: гражданская сеть "Опора" в Facebook

Детали: По данным наблюдателей, явка избирателей в округе №184 (Херсонская область) к 12:00 составляет 11% (погрешность — 1,4%). Для сравнения, по данным ЦИК, на выборах в Верховную Раду в 2019 году явка на 12:00 составляла 23,5%.

В округе №197 (Черкасская область) явка составляет 12,2%, а во время выборов в Верховную Раду в 2019 году активность избирателей в этот же час составила 22,3%.

К 12 часам активность избирателей в Харькове, избирающих городского голову, составила чуть более 12,4%, погрешность 0,6%. В 2015 году на очередных выборах явка в то же время была 17,7%.

 
Инфографика "Опоры"
 
Инфографика "Опоры"

Напомним:

В воскресенье, 31 октября, в Украине проходят промежуточные выборы депутатов Верховной Рады в двух избирательных округах, местные выборы четырех городских голов, двух поселковых голов, пяти сельских голов, а также ряд выборов депутатов местных советов.

Украинская правда
powered by lun.ua
Главное сегодня

ТаблицаСвежий рейтинг партий: "Слугу народа" догнала ОПЗЖ

фотоОдесского миллиардера Галантерника объявили в розыск

Данилов назвал дезинформацией заявления СМИ о концентрации войск РФ на границе

фотоЗеленский встретился с Байденом в Глазго

Суд избрал Медведчуку новую меру пресечения, уже без ареста

Министр экономики подал в отставку

Все новости...
Последние новости
16:40
Мецгера и Ко обвиняют в нападении на журналистов "Схем": дело пошло в суд
16:25
фотоСловакия обязалась поддержать вступление Украины в ЕС
16:22
инфографикаБолее 40% украинцев хотели бы устроить новые выборы президента и Рады
16:14
У Путина открестились от переброски войск к украинской границе
16:12
В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Уруского
16:05
ТаблицаСвежий рейтинг партий: "Слугу народа" догнала ОПЗЖ
15:59
Шкарлетт рассказал, сколько школ ушли на досрочные каникулы через COVID-19
15:55
Поддержка бизнеса в "красных зонах": Кабмин пока не рассматривает прямой выплаты средств
15:52
инфографика Уже более 70% украинцев считают, что страна движется не туда
15:40
Суд в Страсбурге начал рассмотрение жалобы Януковича против Украины
Все новости...