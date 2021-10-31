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Выборы нардепов в двух округах и мэра в Харькове – "Опора" объявила явку

Воскресенье, 31 октября 2021, 13:33
Выборы нардепов в двух округах и мэра в Харькове – Опора объявила явку
Выборы, фото AFP/Getty Images

Явка избирателей по состоянию на 12 часов в избирательных округах Херсонщины и Черкасщины составляет 11-12%, а в Харькове - 12,4%.

Источник: гражданская сеть "Опора" в Facebook

Детали: По данным наблюдателей, явка избирателей в округе №184 (Херсонская область) к 12:00 составляет 11% (погрешность — 1,4%). Для сравнения, по данным ЦИК, на выборах в Верховную Раду в 2019 году явка на 12:00 составляла 23,5%.

В округе №197 (Черкасская область) явка составляет 12,2%, а во время выборов в Верховную Раду в 2019 году активность избирателей в этот же час составила 22,3%.

К 12 часам активность избирателей в Харькове, избирающих городского голову, составила чуть более 12,4%, погрешность 0,6%. В 2015 году на очередных выборах явка в то же время была 17,7%.

 
Инфографика "Опоры"
 
Инфографика "Опоры"

Напомним:

В воскресенье, 31 октября, в Украине проходят промежуточные выборы депутатов Верховной Рады в двух избирательных округах, местные выборы четырех городских голов, двух поселковых голов, пяти сельских голов, а также ряд выборов депутатов местных советов.

Украинская правда

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