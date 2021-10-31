У ЦВК й ОПОРІ назвали свіжу явку на виборах нардепів і мера Харкова

За даними ЦВК, явка на виборах народних депутатів на окрузі 184 на Херсонщині склала 18,05%, на окрузі 197 на Черкащині – 21,16%.

Джерело: ЦВК, ОПОРА

Деталі: У ЦВК повідомили, що станом на 12 годину явка в цих округах складала 11,94% та 12,32% відповідно.

Для порівняння комісія зазначає, що під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року активність виборців на окрузі 184 станом на 16 годину становила 35,98 %, а на окрузі 197 – 40,19 %.

Явку в Харкові ЦВК повідомляє лише станом на 13 годину – тоді вона становила 12,08%.

Голосування продовжується у штатному режимі і триватиме до 20 години. За повідомленнями, що надходять до комісії, зокрема, від ОВК, на 16.00 надзвичайних подій та значних порушень, які могли б вплинути на виборчий процес, на дільницях не зафіксовано.

Разом з тим, за даними громадянської мережі ОПОРА, станом на 16:00 явка виборців на позачергових виборах міського голови Харкова становить 22,7% (похибка — 0.9%).

На проміжних виборах народного депутата у 184 окрузі (Херсонська область) на 16:00 явка становить 17,6% (похибка — 2.2%), а у 197 окрузі у голосуванні взяли участь 20,8% виборців.

Нагадаємо: У неділю, 31 жовтня, в Україні проходять проміжні вибори депутатів Верховної Ради у двох виборчих округах, місцеві вибори чотирьох міських голів, двох селищних голів, п’яти сільських голів, а також низка виборів депутатів місцевих рад.