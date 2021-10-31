Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У ЦВК й ОПОРІ назвали свіжу явку на виборах нардепів і мера Харкова

Неділя, 31 жовтня 2021, 17:20
фото Ельдара Сарахмана, УП

За даними ЦВК, явка на виборах народних депутатів на окрузі 184 на Херсонщині склала 18,05%, на окрузі 197 на Черкащині – 21,16%.

Джерело: ЦВК, ОПОРА

Деталі: У ЦВК повідомили, що станом на 12 годину явка в цих округах складала 11,94% та 12,32% відповідно.

Для порівняння комісія зазначає, що під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року активність виборців на окрузі 184 станом на 16 годину становила 35,98 %, а на окрузі 197 – 40,19 %.

Явку в Харкові ЦВК повідомляє лише станом на 13 годину – тоді вона становила 12,08%.

Голосування продовжується у штатному режимі і триватиме до 20 години. За повідомленнями, що надходять до комісії, зокрема, від ОВК, на 16.00 надзвичайних подій та значних порушень, які могли б вплинути на виборчий процес, на дільницях не зафіксовано.

Разом з тим, за даними громадянської мережі ОПОРА, станом на 16:00 явка виборців на позачергових виборах міського голови Харкова становить 22,7% (похибка — 0.9%).

На проміжних виборах народного депутата у 184 окрузі (Херсонська область) на 16:00 явка становить 17,6% (похибка — 2.2%), а у 197 окрузі у голосуванні взяли участь 20,8% виборців.

Нагадаємо: У неділю, 31 жовтня, в Україні проходять проміжні вибори депутатів Верховної Ради у двох виборчих округах, місцеві вибори чотирьох міських голів, двох селищних голів, п’яти сільських голів, а також низка виборів депутатів місцевих рад.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Covid в Україні: понад 23 тисячі хворих, 720 летальних випадків

фото, відеоУ Києві стартував Марш "антивакцинаторів"

Головні новини вівторка і ночі: атака на госпіталь в Афганістані, Медведчук

ЗМІ: Бойовики атакували найбільший військовий госпіталь Афганістану, 25 вбитих

Байден розкритикував Китай та Росію за відсутність на COP26

Ліга Чемпіонів: "Барселона" переграла "Динамо" в Києві

Усі новини...
Останні новини
08:51
Вакцинація в Україні: кількість щеплень за добу наблизилася до рекорду
08:32
Блінкен пообіцяв Зеленському зниження ризиків, пов’язаних з "Північним потоком-2"
08:18
Covid в Україні: понад 23 тисячі хворих, 720 летальних випадків
08:06
фото, відеоУ Києві стартував Марш "антивакцинаторів"
08:00
Головні новини вівторка і ночі: атака на госпіталь в Афганістані, Медведчук
07:23
Війна на Донбасі: Окупанти 7 разів порушували "тишу", використовували заборонену зброю
06:41
Кількість загиблих в обвалі будівлі в Лагосі сягнула 16
05:58
COVID: Україна — третя у світі за смертністю після Росії та США
04:58
Ефіопія оголосила НС, прем'єр закликав озброїтися через наступ повстанців Тиграю
03:50
Швейцарська прокуратура звинуватила екс-керівників ФІФА та УЄФА в шахрайстві
Усі новини...