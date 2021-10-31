В ЦИК и ОПОРЕ назвали свежую явку на выборах нардепов и мэра Харькова

По данным ЦИК, явка на выборах народных депутатов в округе 184 в Херсонской области составила 18,05%, в округе 197 в Черкасской области – 21,16%.

Источник: ЦИК, ОПОРА

Детали: В ЦИК сообщили, что на 12 часов явка в этих округах составляла 11,94% и 12,32% соответственно.

Для сравнения комиссия отмечает, что во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года активность избирателей в округе 184 по состоянию на 16 часов составила 35,98%, а в округе 197 – 40,19%.

Явку в Харькове ЦИК сообщает только по состоянию на 13 часов – тогда она составляла 12,08%.

Голосование продолжается в штатном режиме и продлится до 20 часов. По сообщениям, поступающим в комиссию, в частности, от ОИК, на 16.00 чрезвычайных происшествий и значительных нарушений, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, на участках не зафиксировано.

По данным гражданской сети ОПОРА, по состоянию на 16:00 явка избирателей на внеочередных выборах городского головы Харькова составляет 22,7% (погрешность — 0.9%).

На промежуточных выборах народного депутата в 184 округе (Херсонская область) к 16:00 явка составляет 17,6% (погрешность — 2.2%), а в 197 округе в голосовании приняли участие 20,8% избирателей.

Напомним: В воскресенье, 31 октября, в Украине проходят промежуточные выборы депутатов Верховной Рады в двух избирательных округах, местные выборы четырех городских голов, двух поселковых голов, пяти сельских голов, а также ряд выборов депутатов местных советов.