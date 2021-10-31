Харків: спостерігачі заявили про припинення голосування на дільниці, поліція спростовує

За повідомленням руху ЧЕСНО, під час виборів мера Харкова на одній із дільниць незаконно зупинили голосування, поліція цю інформацію спростовує.

Джерело: ЧЕСНО, поліція Харківської області

Дослівно ЧЕСНО: "Близько 14:00 на дільниці №631261 на позачергових виборах міського голови Харкова голова ДВК зупинила процедуру голосування. Це сталося після того, як один з виборців подав заяву і вимагав, щоб йому видали бюлетень на підставі його паспорту в додатку "Дія"".

Деталі: За словами лідерки руху ЧЕСНО Віти Думанської, голова дільниці сказала, щоб закрили двері, поки вивчать заяву і комісія прийме рішення. У приміщенні залишилися члени комісії, кілька виборців і спостерігачі ЧЕСНО. Зрештою, 11 членів проголосували, що не дозволяють громадянину голосувати без паспорту і дільницю відкрили.

ЧЕСНО наголошує, що відповідно до частини 1 статті 248 Виборчого кодексу України голосування проводиться в день голосування з 8 години до 20 години без перерви. Зокрема, такі дії голови виборчої комісії можуть кваліфікуватися, як перешкоджання вільному здійсненню виборцем свого виборчого права.

Разом з тим, поліція спростувала інформацію про припинення голосування на дільниці.

Дослівно поліція: "31 жовтня в мережі Інтернет з’явилась інформація про те, що близько 14:00 на дільниці у Київському районі голова ДВК зупинила процедуру голосування.

В ході перевірки повідомлення поліцейські з’ясували, що інформація не відповідає дійсності. Дільниця свою роботу не припиняла, процедура голосування не порушувалась".

Оновлено: Пізніше в поліції додали, що для більш детального вивчення ситуації, що склалася на даній дільниці та здійснення додаткової перевірки за вказаним фактом керівництвом обласного главку поліції прийнято рішення про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) Кримінального кодексу України.

Більше деталей: Поліція також повідомляє, що відкрила кримінальне провадження за фактом виявленого порушення на виборчій дільниці по вулиці Олеся Гончара у Київському районі Харкова – члени комісії поставили підписи на порожньому протоколі про підрахунок голосів.

Відповідне повідомлення надійшло до Харківського районного управління поліції №1 від громадянської мережі ОПОРА.

Заступник голови дільничної виборчої комісії добровільно видала два однакових примірника протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. На кожному з них вгорі було написано "зразок".

Загалом станом на 15:00 годину поліція Харківщини зареєструвала 32 повідомлення про порушення виборчого законодавства.

Нагадаємо: У неділю, 31 жовтня, в Україні проходять проміжні вибори депутатів Верховної Ради у двох виборчих округах, місцеві вибори чотирьох міських голів, у тому числі мера Харкова, двох селищних голів, п’яти сільських голів, а також низка виборів депутатів місцевих рад.