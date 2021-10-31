Харьков: наблюдатели заявили о прекращении голосования на участке, полиция опровергает

По сообщению движения ЧЕСНО, во время выборов мэра Харькова на одном из участков незаконно остановили голосование, полиция эту информацию опровергает.

Источник: ЧЕСНО, полиция Харьковской области

Дословно ЧЕСНО: "Около 14:00 на участке №631261 на внеочередных выборах городского головы Харькова глава УИК остановила процедуру голосования. Это произошло после того, как один из избирателей подал заявление и требовал, чтобы ему выдали бюллетень на основании его паспорта в приложении "Дія"".

Детали: По словам лидера движения ЧЕСНО Виты Думанской, глава участка сказала, чтобы закрыли дверь, пока изучат заявление и комиссия примет решение. В помещении остались члены комиссии, несколько избирателей и наблюдатели ЧЕСНО. Наконец, 11 членов проголосовали, что не разрешают гражданину голосовать без паспорта и участок открыли.

ЧЕСНО подчеркивает, что в соответствии с частью 1 статьи 248 Избирательного кодекса Украины голосование проводится в день голосования с 8 часов до 20 часов без перерыва. В частности, такие действия председателя избирательной комиссии могут квалифицироваться как препятствование свободному осуществлению избирателем своего избирательного права.

Вместе с тем полиция опровергла информацию о прекращении голосования на участке.

Дословно полиция: "31 октября в сети Интернет появилась информация о том, что около 14.00 на участке в Киевском районе глава УИК остановила процедуру голосования.

В ходе проверки сообщения полицейские выяснили, что информация не соответствует действительности. Участок свою работу не прекращал, процедура голосования не нарушалась".

Обновлено: Позже в полиции добавили, что для более детального изучения ситуации, сложившейся на данном участке, и дополнительной проверки по указанному факту руководством областного главка полиции принято решение о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя) Уголовного кодекса Украины.

Больше деталей: Полиция также сообщает, что открыла уголовное производство по факту выявленного нарушения на избирательном участке по улице Олеся Гончара в Киевском районе Харькова – члены комиссии поставили подписи на пустом протоколе о подсчете голосов.

Соответствующее сообщение поступило в Харьковское районное управление полиции №1 от гражданской сети ОПОРА.

Зампредседателя участковой избирательной комиссии добровольно выдала два одинаковых экземпляра протокола участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке. На каждом из них наверху было написано "образец".

В целом по состоянию на 15:00 полиция Харьковской области зарегистрировала 32 сообщения о нарушении избирательного законодательства.

Напомним: В воскресенье, 31 октября, в Украине проходят промежуточные выборы депутатов Верховной Рады в двух избирательных округах, местные выборы четырех городских голов, в том числе мэра Харькова, двух поселковых голов, пяти сельских голов, а также ряд выборов депутатов местных советов.